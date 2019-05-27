Власти Подмосковья начинают проверки юрлиц по договорам на вывоз мусора﻿

С 1 июня в Московской области начнутся масштабные проверки наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, передает Интерфакс. Нарушителей ждут штрафы до 250 тыс. рублей.



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Как заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, особое внимание будет уделяться дачным поселкам и СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество).

Он отметил, что в случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторами буде применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Для юридических лиц — до 250 тысяч.

К административной ответственности будут все юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Подмосковья, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, и не имеющие договоров с региональными операторами.

Прежде всего, речь идет о предприятиях сферы торговли и услуг. А также об организациях и учреждениях, СНТ и объектах транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки бытового мусора.

Фото: miasskiy.ru

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