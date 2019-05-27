В ближайшие несколько лет Крым сможет выйти в лидеры по объему строительства, информирует РИА Новости. В настоящее время темпы строительства жилья на полуострове по сравнению с другими регионами России все еще невысокие.
По мнению главы совета директоров РНКБ Михаила Якунина, необходимо в 2-3 раза увеличить объемы строительства в Крыму. Отмечается, что РНКБ входит в перечень банков, которые имеют право на открытие эскроу-счетов.
В настоящее время более 90% застройщиков, которые работают в Крыму в рамках 214-ФЗ, аккредитованы в РНКБ для работы в рамках ипотечного кредитования. "Они активно строят. Мы активно кредитуем. В апреле банк установил рекорд по объему выдачи ипотеки, это более 800 миллионов рублей за месяц", — подчеркнул Якунин.
В настоящий момент темпы строительства нового жилья по сравнению с другими российскими регионами все еще невысокие. "Мы уверены, что необходимо как минимум в два, а то и в три раза увеличить объемы строительства. Но в настоящее время на рынке недвижимости в Крыму появляются масштабные проекты.
Фото: crimea. ria.ru
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