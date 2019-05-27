В Московской области создали сервис с информацией обо всех строительных работах, которые проводятся в регионе, передает РБК. Жители области смогут узнать, где строят новую поликлинику, детский сад или школу.
Сообщается, что новый сервис под названием "Стройка рядом с домом" позволит жителям московской области в режиме онлайн подробно узнать, что построят по соседству.
Чтобы получить сведения о строительных работах вблизи интересующего земельного участка, достаточно ввести его адрес. Или кадастровый номер в поисковой строке. Помимо этого, объекты можно найти, используя цифровую карту.
Отмечается, что новый сервис доступен на базе Региональной географической информационной системы Подмосковья. А также — на областном портале государственных и муниципальных услуг.
Фото: radidomapro.ru
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