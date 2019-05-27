Жители Подмосковья узнают о стройках в их районе в режиме онлайн﻿

В Московской области создали сервис с информацией обо всех строительных работах, которые проводятся в регионе, передает РБК. Жители области смогут узнать, где строят новую поликлинику, детский сад или школу.



Строительство 50 школ одновременно заложили в Подмосковье

Сообщается, что новый сервис под названием "Стройка рядом с домом" позволит жителям московской области в режиме онлайн подробно узнать, что построят по соседству.

Чтобы получить сведения о строительных работах вблизи интересующего земельного участка, достаточно ввести его адрес. Или кадастровый номер в поисковой строке. Помимо этого, объекты можно найти, используя цифровую карту.

Отмечается, что новый сервис доступен на базе Региональной географической информационной системы Подмосковья. А также — на областном портале государственных и муниципальных услуг.

Фото: radidomapro.ru

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