Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Крыму минимальна и составляет всего 0,4% против более 3% в среднем по России, передает РИА Новости. Только треть выданных ипотечных кредитов в России выплачивается с опережением графика.
Сообщается, что доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в первом квартале 2019 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 1,5% от общего количества жилищных кредитов.
По словам главы совета директоров РНКБ Михаила Якунина, в Крыму в отличие от материковой части просрочка по ипотеке минимальна. Она составляет 0,4%. При этом в среднем по России этот показатель составляет более 3%".
Отмечается, что ипотечное кредитование в РНКБ развивается интенсивно. "В прошлом году мы удвоили портфель. Сейчас уже пробили цифру в 10 миллиардов, только с начала года получено 2 тысячи заявок на ипотеку", — подчеркнул Якунин.
Известно, что РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием. В апреле банк занимал 42-е место в банковской системе РФ с активами в 194,1 миллиарда рублей.
Объем ипотечного кредитования РНКБ в Крыму по итогам 2018 года вырос в 2,6 раза — до 8,8 миллиарда рублей.
Фото: crimeapress.info
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