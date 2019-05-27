Паломнический маршрут планируется запустить по Москве-реке﻿

У строящегося на юге Москвы храма Чуда Архангела Михаила в Хонех будет своя пристань, передает Интерфакс. Это позволит включить церковь в туристическую карту столицы и наладит новый паломнический маршрут по Москве-реке.



В храм Христа Спасителя доставили мощи Спиридона Тримифунтского / Новости от 21.09.2018 20:08

Как заявил депутат Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин, это дело недалекого будущего, когда будет осуществлено благоустройство территории.

"Сегодня главная задача строителей — подготовить комплекс к освящению к будущей Пасхе", -подчеркнул Ресин.

Сообщается, что маршрут будет проложен от Борисовских прудов до Нагатинского затона, в Коломенское. Вполне вероятно, что он будет продолжен до Ново-Спасского монастыря.

Отмечается, что паломникам с борта теплохода будет интересно ознакомиться с историей города и с его святыми местами.

Сейчас в храме полным ходом идет монтаж кровли. В скором времени начнется отделка интерьера и фасадов.

Известно, что всего в Южном административном округе Москвы в настоящее время возводят 11 храмовых комплексов.

Фото: news.rambler.ru

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