У строящегося на юге Москвы храма Чуда Архангела Михаила в Хонех будет своя пристань, передает Интерфакс. Это позволит включить церковь в туристическую карту столицы и наладит новый паломнический маршрут по Москве-реке.
Как заявил депутат Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин, это дело недалекого будущего, когда будет осуществлено благоустройство территории.
"Сегодня главная задача строителей — подготовить комплекс к освящению к будущей Пасхе", -подчеркнул Ресин.
Сообщается, что маршрут будет проложен от Борисовских прудов до Нагатинского затона, в Коломенское. Вполне вероятно, что он будет продолжен до Ново-Спасского монастыря.
Отмечается, что паломникам с борта теплохода будет интересно ознакомиться с историей города и с его святыми местами.
Сейчас в храме полным ходом идет монтаж кровли. В скором времени начнется отделка интерьера и фасадов.
Известно, что всего в Южном административном округе Москвы в настоящее время возводят 11 храмовых комплексов.
Фото: news.rambler.ru
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