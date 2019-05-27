Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве на лето составляет 22 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда". За эту сумму можно арендовать однушку на востоке столицы.
Сообщается, что квартира площадью 34 кв. м расположена в пешей доступности от метро. В ней есть мебель "разных эпох". А также необходимая техника. Наиболее дорогой вариант на летний период предлагается за 270 тыс. руб. в месяц. Это трехкомнатная квартира в дореволюционном доме в центре столичного мегаполиса. Здесь выполнен качественный ремонт. Квартира обставлена мебелью и оборудована техникой.
Отмечается, что средняя цена аренды квартир на лето, как правило, ниже среднерыночных арендных ставок. Спрос на подобные объекты формируется за счет студентов столичных вузов, а также москвичей, запланировавших летом ремонт и туристов из разных городов России.
Установлено, что в период с мая по октябрь одними из наиболее активных арендодателей являются пенсионеры. Пожилые люди сдают свое городское жилье. При этом сами уезжают на дачу в теплое время.
Фото: shkolazhizni.ru
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