Обозначены условия сноса дач и многоэтажек﻿

Дачные дома и многоэтажки, расположенные в границах особых зон, должны быть демонтированы или реконструированы, пишет "Российская газета". Особые правила разъяснили в Кадастровой палате.



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Сообщается, что многоквартирные дома, дачи и сооружения, которые были построены в границах зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), установленных до 4 августа 2018 года, могут быть снесены или приведены в соответствие с ограничениями использования земельных участков.

Перечень ЗОУИТ включает в себя 28 видов особых зон. В том числе охранные, санитарно-защитные, водоохранные, рыбоохранные, рыбохозяйственные. А также заповедные, зеленые и лесопарковые зоны. Помимо этого в список входят зоны охраны объектов культурного наследия, затопления, санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, отмечается в правилах. Если недвижимость попала в ЗОУИТ, то собственники таких зон должны проинформировать владельцев в электронном виде.

В случае, если сносу или реконструкции подлежит многоквартирный дом, то информация об этом должна быть размещена и в общедоступных местах. В том числе на досках объявлений или на подъездах домов.

Фото: zakon.ru

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