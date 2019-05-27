Эксперты назвали средние цены на дачи и коттеджи Подмосковья﻿

Средняя стоимость дач и коттеджей в Московской области составила 5 млн рублей. За год цены на дачи и коттеджи поднялись в 29 из 38 подмосковных районов, передает ТАСС. Падение стоимости загородных домов отмечено только в девяти районах области.



Москвичи раскупают загородные дома в Подмосковье / Новости от 26.10.2018 18:46

Эксперты отмечают, что средний чек покупки дач и коттеджей по Подмосковью составила 5 млн рублей. С мая прошлого года средние цены выросли на 4,4%. Самый большой рост цен предложения аналитики зафиксировали в Красногорском (+14,8%), Мытищинском (+13,2%), Истринском (+12,6%), Каширском (+11,3%) и Можайском (+10,2%) районах Московской области.

Снижение стоимости наблюдалась в Наро-Фоминском (-5,6%), Подольском (-4,3%), Зарайском и Ступинском (-3,6% каждый), а также Клинском (-3,2%) районах Подмосковья. Столичная область оказалась одним из немногих регионов России, где был отмечен годовой рост цен на дачи и коттеджи.

По данным экспертов, в апреле уже зафиксировано небольшое падение цен относительно прошлого месяца. По прогнозам аналитиков, годовая динамика цен будет положительной.

Фото: rg. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дачную амнистию хотят продлить до марта 2020 года

Регионам дали право прокладывать коммуникации для дачников

Дача на удачу: когда лучше покупать загородный дом