При строительстве дома на Пулковской найдены 24 снаряда времен ВОВ

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены на севере Москвы при проведении земляных работ, информирует ТАСС. В настоящее время находка отправлена на полигон для утилизации.



При строительстве храма в Москве нашли снаряды времен ВОВ / Новости от 16.11.2018 18:18

Сообщается, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России поступило сообщение, что при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы без взрывателя времен Великой Отечественной войны. Это произошло возле дома №60 на Ленинградском шоссе (в районе метро "Водный стадион").

По уточненному адресу обнаружения на улице Пулковская, дом 3 прибыла специальная группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В итоге обнаружилось, что боеприпасы опасности не представляют.

Отмечается, что все боеприпасы обезврежены и вывезены на подмосковный полигон для последующей утилизации.

Фото: moika78.ru

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