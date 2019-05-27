Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены на севере Москвы при проведении земляных работ, информирует ТАСС. В настоящее время находка отправлена на полигон для утилизации.
Сообщается, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России поступило сообщение, что при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы без взрывателя времен Великой Отечественной войны. Это произошло возле дома №60 на Ленинградском шоссе (в районе метро "Водный стадион").
По уточненному адресу обнаружения на улице Пулковская, дом 3 прибыла специальная группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В итоге обнаружилось, что боеприпасы опасности не представляют.
Отмечается, что все боеприпасы обезврежены и вывезены на подмосковный полигон для последующей утилизации.
Фото: moika78.ru
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