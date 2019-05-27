Городскую голубятню на Халтуринской отреставрируют﻿

Благоустройство затрагивает не только жилые дома москвичей, но и пристанища для братьев наших меньших, информирует РИА Недвижимость. В рамках реконструкции набережной Шитова будет отреставрирована уникальная городская голубятня в районе Преображенское.



Голубятню на Будапештской улице сносить не будут / Новости от 13.03.2019 15:57

Сообщается, что старая московская голубятня радует местных жителей уже несколько десятилетий. Предполагается, что проект благоустройства превратит устаревший домик в настоящий дворец.

Этому старенькому деревянному птичьему домику уже 60 лет. Такие строения называют "уходящей натурой Москвы". После смерти прежнего хозяина несколько лет назад голубятня пришла в упадок.

Местные жители отправили обратились в управу района, УВД и санэпидемстанцию и префектуру. В результате было принято решение восстановить голубятню в рамках проекта по комплексному благоустройству территории вокруг Черкизовского пруда и набережной Шитова.

Местные жители уже внесли в него свои поправки и попросили облагородить несколько протоптанных тропинок, в том числе к голубятне.

Фото: realty.ria.ru

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