Цены на аренду жилья повысились в преддверии лета﻿

Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья, пишет "Коммерсант". Существенное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах. В частности, в Сочи и Санкт-Петербурге.



Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир...

Сообщается, что жилье в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственную недвижимость.

Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир. Для двухкомнатных — на 0,3%. По данным экспертов, после заметного роста цен в апреле рынок вернулся к стагнации. В настоящее время наблюдается период традиционного летнего затишья.

Регионах динамика различается. В частности, в Москве сейчас можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 36 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатную — за 53,3 тыс. руб. По сравнению с апрелем эти показатели выросли на 2% и 3% соответственно.

По мнению аналитиков, рост стоимости аренды жилья связан с тем, что более половины арендаторов не имеют ипотеки. Они не готовы в обозримом будущем брать кредиты на жилье. Соответственно, продолжат снимать квартиры.

Фото: urbanlook.ru

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