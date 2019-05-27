Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья, пишет "Коммерсант". Существенное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах. В частности, в Сочи и Санкт-Петербурге.
Сообщается, что жилье в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственную недвижимость.
Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир. Для двухкомнатных — на 0,3%. По данным экспертов, после заметного роста цен в апреле рынок вернулся к стагнации. В настоящее время наблюдается период традиционного летнего затишья.
Регионах динамика различается. В частности, в Москве сейчас можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 36 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатную — за 53,3 тыс. руб. По сравнению с апрелем эти показатели выросли на 2% и 3% соответственно.
По мнению аналитиков, рост стоимости аренды жилья связан с тем, что более половины арендаторов не имеют ипотеки. Они не готовы в обозримом будущем брать кредиты на жилье. Соответственно, продолжат снимать квартиры.
Фото: urbanlook.ru
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