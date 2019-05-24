Правительство РФ одобрило законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, пишет "Российская газета".
Законопроект, принятый кабинетом министров, предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности упрощенного порядка оформления прав на дачные участки и дома. Это отменяет необходимость направления уведомлений об их реконструкции или строительстве.
"Мы договорились сделать максимально удобным для людей оформление прав на дома, в которых можно жить круглый год", — подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.
Как сообщалось ранее, такой упрощенный порядок оформления прав, называемый "дачной амнистией", действовал до 1 марта 2019 года.
Отмечается, что продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С таким предложением глава правительства выступил в апреле в Государственной Думе.
Помимо этого, в середине мая в нижнюю палату российского парламента внесли проект закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.
Фото: vladnews.ru
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