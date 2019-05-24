На Сабантуй в Новосибирске построят настоящую татарскую деревню

Национальную татарскую деревню построят в Новосибирске на Михайловской набережной к XIX Федеральному Сабантую, который пройдет 8-9 июня, передает Интерфакс.



В Ногайском районе прошел праздник Сабантуй / Новости от 22.04.2019 16:56

В настоящее время на Михайловской набережной ведутся работы по оборудованию площадки "Татарское подворье". Они включают в себя — монтаж дома, бани, колодца и бассейна. А также моста и сарая.

Отмечается, что для сарая сельхозпроизводители предоставят живую корову, овец, коз, уток, кур, гусей. Помимо этого, будет заготовлено сено.

Сообщается, что на территории подворья будет проходить ярмарка народных художественных промыслов. Для гостей будет организована дегустация блюд национальной кухни, проведены национальные соревнования по татарской национальной борьбе "Корэш". Объявлено, что, победитель состязаний получит автомобиль и живого барана.

Как сообщалось ранее главный национальный праздник татар в 2019 году планировалось провести в городе Сыктывкар Республики Коми. Но в итоге решение изменили и перенесли Федеральный Сабантуй в Новосибирск.

Фото: uniton.ru

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