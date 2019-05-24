Власти Московской области определили меры поддержки предпринимателям, инвестирующим в строительство бань в регионе, передает Интерфакс. Определен перечень льгот и преференций участникам губернаторской программы "100 бань Подмосковья".
Сообщается, что среди мер поддержки предлагается выделение земельного участка в аренду для строительства банных комплексов без проведения торгов. Помимо этого, инвесторам банного строительства предоставят существенные налоговые льготы.
Кроме того, будут внедряться меры поддержки, применяемые для малого и среднего бизнеса. В частности, будет оказана системная поддержка в рамках организации работы по технологическому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры и сетям электро-и газоснабжения. А также планированию сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Также для инвесторов в строительство банных комплексов будет снижена размера арендная плата за здание и земельный участок.
Фото: ptzgovorit.ru
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