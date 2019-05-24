Власти Подмосковья предоставят льготы под строительство бань﻿

Власти Московской области определили меры поддержки предпринимателям, инвестирующим в строительство бань в регионе, передает Интерфакс. Определен перечень льгот и преференций участникам губернаторской программы "100 бань Подмосковья".



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Сообщается, что среди мер поддержки предлагается выделение земельного участка в аренду для строительства банных комплексов без проведения торгов. Помимо этого, инвесторам банного строительства предоставят существенные налоговые льготы.

Кроме того, будут внедряться меры поддержки, применяемые для малого и среднего бизнеса. В частности, будет оказана системная поддержка в рамках организации работы по технологическому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры и сетям электро-и газоснабжения. А также планированию сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Также для инвесторов в строительство банных комплексов будет снижена размера арендная плата за здание и земельный участок.

Фото: ptzgovorit.ru

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