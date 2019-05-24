Вторичные квартиры в регионах подорожали на 11% за год

С мая 2018 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных городах России выросла на 11% и достигла 58,1 тыс. руб, сообщает компания ЦИАН.



В России подорожало вторичное жилье: покупать или повременить? / Новости от 18.02.2019 14:30

Таковы результаты исследования, проведенного в 89 городах с численностью населения более 100 тыс. человек без учета Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным экспертов, за 12 месяцев стоимость квадратного метра выросла в большинстве крупных городов. Небольшое снижение зафиксировано только в шести населенных пунктах.

Причем в городах-миллионниках рост был выше. В среднем 12%, в остальных крупных городах - 10%.

Самый большой рост цен на вторичное жилье с мая 2018 года отмечен в Хабаровске, Благовещенске (по 16%) и Казани (+15%),.

В свою очередь, лидерами по уровню снижения цен стали Саранск (-3%) и Новороссийск (-6%).

Одним из самых дорогих городов эксперты назвали Сочи (130,1 тыс. рублей за квадратный метр). Городом с самым доступным жильем стал Балаково (30,4 тыс. рублей за квадратный метр).

Фото: globalmsk.ru

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