В Петербурге при реставрации храма благоверного князя Феодора Новгородского нашли саркофаг графа Якова Ростовцева, передает Интерфакс. Яков Ростовцев был одним из главных разработчиков "крестьянской реформы" 1861 года, отменившей в России крепостное право.
Сообщается, что во время работ в верхнем храме был обнаружен не только саркофаг графа Якова Ростовцева, но и 31 могила. В том числе 26 захоронений членов грузинской царской семьи.
Известно, что церковь, в которой идут реставрационные работы, была построена в 1748 году и получила свое название в честь старшего брата Александра Невского - Феодора Новгородского.
Отмечается, что граф Яков Ростовцев, генерал от инфантерии, воплощения своего проекта в жизнь не увидел. Он скончался в 1860 году. С ноября 1825 года граф состоял в Северном обществе декабристов. 12 декабря Ростовцев сообщил известил Николаю I о возможном заговоре.
После издания манифеста о "крестьянской реформе" на гробницу Ростовцева возложили золотую медаль за труды по освобождению крестьян.
Фото: anbratstvo.ru
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