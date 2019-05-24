Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продает свой таунхаус в районе Ислингтон, передает РБК. Стоимость объекта недвижимости политика составляет £3,75 млн (305 млн руб.).
Сообщается, что пятиэтажный дом 1841 года постройки площадью 3 тыс. кв. футов (914 кв. м) расположен в охраняемой заповедной зоне.
В доме четыре спальни, два рабочих кабинета, гостиная и терраса с видом на канал Риджентс. Отмечается, что бывший лондонский мэр приобрел таунхаус вместе с супругой Мариной в 2009 году за £2,3 млн. Год назад пара объявила о разводе.
Известно, что последние несколько месяцев дом сдавался в аренду за £2 тыс. в неделю. В настоящее время Джонсон заявляет, что планирует баллотироваться в премьер-министры Великобритании и занять пост Терезы Мэй. Некоторые СМИ объявили о скорой отставке Мэй.
Фото: antimaidan.ru
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