Столичный торговый центр-самострой снесли в Отрадном

В районе Отрадное в Москве снесли самовольно построенный торговый центр, информирует портал столичной мэрии. Незаконно возведенный объект находился по адресу Сигнальный проезд, вл.9Г.



В Москве снесли самострой на Ореховом бульваре

Как сообщили представители столичной госинспекции по недвижимости, двухэтажное здание площадью 220 квадратных метров построили без разрешительной документации. Строение использовали для размещения офисов и торговых объектов.

Самострой ликвидировали силами префектуры Северо-Восточного округа города Москвы. Земельный участок планируется использовать для парковки автотранспорта.

Как сообщалось ранее, власти Москвы проводили компании по сносу самостроев в столице. Прежде всего, это были объекты, расположенные на инженерных коммуникациях. Помимо этого были снесены самострои на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.

Фото: tass.ru

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