В районе Отрадное в Москве снесли самовольно построенный торговый центр, информирует портал столичной мэрии. Незаконно возведенный объект находился по адресу Сигнальный проезд, вл.9Г.
Как сообщили представители столичной госинспекции по недвижимости, двухэтажное здание площадью 220 квадратных метров построили без разрешительной документации. Строение использовали для размещения офисов и торговых объектов.
Самострой ликвидировали силами префектуры Северо-Восточного округа города Москвы. Земельный участок планируется использовать для парковки автотранспорта.
Как сообщалось ранее, власти Москвы проводили компании по сносу самостроев в столице. Прежде всего, это были объекты, расположенные на инженерных коммуникациях. Помимо этого были снесены самострои на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.
Фото: tass.ru
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