Мэрия Москвы продала резиденцию Романовых в Подмосковье

Столичная мэрия продала элитную резиденцию Ильичево на берегу Москвы-реки площадью около 35 га рядом с президентской резиденцией Ново-Огарево, пишет "Коммерсантъ". Элитную резиденцию Ильичево приобрели структуры, связанные с Зарахом Илиевым и Годом Нисановым.



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Отмечается, что среди владельцев исторической усадьбы до 1917 года была семья Романовых. После революции здесь проживали высокопоставленные партийные деятели. Как пишет издание, новыми владельцами резиденции Ильичево стали Год Нисанов и Зарах Илиев. По версии Forbes они являются крупнейшими рантье в России.

В частности, в портфеле владельцев ЗАО "Киевская площадь" такие крупные объекты как торговый центр "Европейский", гостиница "Украина", рынки "Фуд Сити" и "Садовод".

Известно, что территория усадьбы является одним из самых дорогих мест в Московской области. По стоимости ее сравнивают с санаторием "Барвиха". Там цена сотки для индивидуального жилищного строительства может достигать 20 млн рублей. Для рекреационных целей ниже - порядка 5-6 млн руб.

Фото: galina-lukas.ru

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