Столичная мэрия продала элитную резиденцию Ильичево на берегу Москвы-реки площадью около 35 га рядом с президентской резиденцией Ново-Огарево, пишет "Коммерсантъ". Элитную резиденцию Ильичево приобрели структуры, связанные с Зарахом Илиевым и Годом Нисановым.
Отмечается, что среди владельцев исторической усадьбы до 1917 года была семья Романовых. После революции здесь проживали высокопоставленные партийные деятели. Как пишет издание, новыми владельцами резиденции Ильичево стали Год Нисанов и Зарах Илиев. По версии Forbes они являются крупнейшими рантье в России.
В частности, в портфеле владельцев ЗАО "Киевская площадь" такие крупные объекты как торговый центр "Европейский", гостиница "Украина", рынки "Фуд Сити" и "Садовод".
Известно, что территория усадьбы является одним из самых дорогих мест в Московской области. По стоимости ее сравнивают с санаторием "Барвиха". Там цена сотки для индивидуального жилищного строительства может достигать 20 млн рублей. Для рекреационных целей ниже - порядка 5-6 млн руб.
Фото: galina-lukas.ru
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