Администрация Приморья на Восточном экономическом форуме в сентябре представит проект развития острова Русский, передает Интерфакс. Проект включает в себя строительство гостиниц, яхт-клубов, спортивных объектов.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, Минобороны передаст почти всю землю острова в ведение администраций Приморья и Владивостока. Развитие острова будет поддерживать региональный бюджет. Предложения по развитию Русского администрация принимает на своем сайте.
Отмечается, что остров Русский является частью Владивостока. С городом его соединяет мост. Территория острова составляет 97,6 кв. км. На острове располагается кампус Дальневосточного федерального университета, Приморский океанариум, объекты исторического памятника "Владивостокская крепость", базы отдыха, поселок.
Как сообщалось ранее, в 2022 году на Русском должны появиться многофункциональный семейный центр, аквапарк. А также центры международного сотрудничества и ядерной медицины. Второй этап развития острова продлится с 2023 по 2027 год.
Фото: fishing-vl.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Президентским указом Владивосток стал столицей Дальнего Востока
|Во Владивостоке водитель нашел под капотом котенка
|Цыганка за снятие порчи осуждена судом Владивостока
Церковью установлены особые дни поминовения недавно умершего человека — третий, девятый и сороковой. О том, как можно облегчить загробную участь родных и близких, интернет-пользователям рассказал священник Даниил Сысоев — настоятель московского храма апостола Фомы, убитый в ноябре 2009 года.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.
Святителя Николая Мирликийского, больше известного как Николай Чудотворец или Николай Угодник, чтят христиане всех стран, а в России он является одним из "главных" святых. Именно к нему в первую очередь верующие советуют обращаться со своими бедами и горестями. Как утверждают очевидцы, Святой Никола и после смерти продолжает творить чудеса.
Германию наводнили "арабские и турецкие клановые банды", этому способствовала политика канцлера Ангелы Меркель.