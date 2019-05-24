Гостиницы и яхт-клубы построят на острове Русский во Владивостоке

Администрация Приморья на Восточном экономическом форуме в сентябре представит проект развития острова Русский, передает Интерфакс. Проект включает в себя строительство гостиниц, яхт-клубов, спортивных объектов.



Путин поручил проработать особый статус острова Русский / Новости от 12.09.2018 13:38

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, Минобороны передаст почти всю землю острова в ведение администраций Приморья и Владивостока. Развитие острова будет поддерживать региональный бюджет. Предложения по развитию Русского администрация принимает на своем сайте.

Отмечается, что остров Русский является частью Владивостока. С городом его соединяет мост. Территория острова составляет 97,6 кв. км. На острове располагается кампус Дальневосточного федерального университета, Приморский океанариум, объекты исторического памятника "Владивостокская крепость", базы отдыха, поселок.

Как сообщалось ранее, в 2022 году на Русском должны появиться многофункциональный семейный центр, аквапарк. А также центры международного сотрудничества и ядерной медицины. Второй этап развития острова продлится с 2023 по 2027 год.

Фото: fishing-vl.ru

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