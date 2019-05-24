Памятник бойцам архангельского лыжного батальона установят в Финляндии﻿

В Финляндии, в местечке Палоахо, рядом с городом Кухмо, установят памятник бойцам и командирам 9-го отдельного лыжного батальона Красной Армии, погибшим в феврале 1940 года, пишет "Российская газета". Церемонию открытия памятника планируется провести 24 мая.



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Сообщается, что Пропавший батальон, как его называют его в Поморье, был сформирован в Архангельске в 1939 году из числа жителей. Большинство из них — добровольцы. Всего — 601 лыжник. Отбирали во всех районах Архангельской области "политически грамотных, образованных и умеющих ходить на лыжах".

Подготовка заняла чуть больше месяца. "Необстрелянный" рабоче-крестьянский батальон был брошен на выручку окруженным в районе Кухмо частям 54-й стрелковой дивизии. В первые же дни попал в засаду. Домой из шестисот "лыжников в валенках" вернулись единицы.

Во время экспедиций на территории Финляндии архангельские поисковики нашли и подняли останки погибших. После этого зародилась идея создания такого памятника.

Автор памятника — Денис Стритович. Части трехметровой стелы разделены сквозным разломом. По своей форме он напоминает линию фронта между Финляндией и СССР.

Фото: russian7.ru

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