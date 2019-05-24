В Новой Москве сносят гостиницу-самострой

В Щербинке земельный участок площадью 1000 кв. м. освобождают от отеля-самостроя, информирует портал столичной мэрии. Земельный участок находится в собственности владельцев здания, однако разрешение им было выдано на строительство АЗС и автомойки.



Вся правда о сносе домов в Москве

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, власти уже приступили к исполнению решения суда и сносу незаконно возведенного здания гостиницы на Симферопольском шоссе, д. 3Г.

Сообщается, что на земельном участке, ранее предоставленном под АЗС без разрешительной документации было возведено трехэтажное здание отеля. Разрешение на строительство гостиничного комплекса не выдавалось. Владельцем земельного участка были оформлены документы на строительство другого объекта — автомойки и АЗС. Фактически был построен отель.

Суд признал объект самостроем. Владельца обязали демонтировать незаконно возведенное сооружение. Однако вердикт суда исполнен не был. В итоге снос и наведение порядка осуществляется префектурой.

Фото: tvc.ru

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