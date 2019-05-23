Объем мусора на полигонах Крыма достиг 55 млн кубометров﻿

Объем накопленных бытовых отходов на действующих и закрытых полигонах Крыма достиг 55 миллионов кубометров, передает РИА Новости. На нескольких полигонах складирования мусора началась рекультивация после их вывода из эксплуатации.



Умная утилизация отходов: как в России борются с пластиковым мусором / Новости от 20.10.2018 13:56

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Геннадия Нараева, в настоящее время в Крыму до 2014 года 28 полигонов ТБО. На сегодняшний день мусор свозят на 16 мест складирования бытовых отходов.

"Ни одного нового полигона мы не открыли. Было 28. Сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11", — подчеркнул министр.

Сообщается, что согласно планам реализации национальных проектов, два полигона твердых бытовых отходов — Белогорский и Судакский полигоны ТБО будут рекультивированы.

Эти небольшие по своим размерам полигоны, которые находятся в пределах населенных пунктов. Работы начнутся уже в 2020 году. Основные самые крупные полигоны ТБО находятся за пределами населенных пунктов, отметил Нараев.

Фото: meridian.in

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿

Половина новостроек Крыма раскупается жителями регионов

"Вторичка" в Крыму дорожает быстрее московской﻿﻿

Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей