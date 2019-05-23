Объем накопленных бытовых отходов на действующих и закрытых полигонах Крыма достиг 55 миллионов кубометров, передает РИА Новости. На нескольких полигонах складирования мусора началась рекультивация после их вывода из эксплуатации.
По словам министра экологии и природных ресурсов региона Геннадия Нараева, в настоящее время в Крыму до 2014 года 28 полигонов ТБО. На сегодняшний день мусор свозят на 16 мест складирования бытовых отходов.
"Ни одного нового полигона мы не открыли. Было 28. Сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11", — подчеркнул министр.
Сообщается, что согласно планам реализации национальных проектов, два полигона твердых бытовых отходов — Белогорский и Судакский полигоны ТБО будут рекультивированы.
Эти небольшие по своим размерам полигоны, которые находятся в пределах населенных пунктов. Работы начнутся уже в 2020 году. Основные самые крупные полигоны ТБО находятся за пределами населенных пунктов, отметил Нараев.
Фото: meridian.in
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