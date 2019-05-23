Исторический особняк Мазировой в Феодосии отреставрируют﻿

После реставрации в старинном особняке Е. К. Мазировой в Феодосии будет размещена экспозиция картинной галереи имени И. К. Айвазовского, передает Интерфакс. В историческом здании будут созданы новые функциональные зоны без нарушения архитектурных решений, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.



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Как отметили представители Главгосэкспертизы России, материалами обоснования инвестиций предусмотрен ремонт, реставрация и приспособление под музейное использование особняка Е. К. Мазировой, где будут размещены выставочные площади художественной галереи.

Отмечается, что на первом этаже дома расположат вестибюль, кассы музея, гардероб с камерами хранения, два выставочных зала. А также научную библиотеку и административные помещения. Второй этаж будет полностью отведен под экспозицию музея. В одном из его залов будут проходить лекции и кинопоказы.

Помимо этого, будут проведены реставрация лепного декоративного убранства интерьеров, стен, потолков, каменной и деревянной лестниц.

Известно, что дом для Е. К. Мазировой был построен в 1880-х годах. В настоящее время в особняке размещается часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах представлены картины русских художников XIX века — И. К. Айвазовского, К. Ф. Богаевского, М. П. Латри, М. А. Волошина.

Фото: rambler.ru

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