Дом-музей Николая Островского в Сочи может рухнуть﻿

Дому-музею писателя Николая Островского в Сочи грозит разрушение, передает Интерфакс. Подземные воды вымывают ленточный фундамент здания.



Пешеходная и морская прогулка по центру Сочи. Телеканал Sochi live. 23.05.2019 01:34

Сообщается, что дом Николая Островского, расположенный на территории одноименного литературно-мемориального комплекса, действительно нуждается в капитальном ремонте. Такой вывод был сделан после проверки технического состояния объекта культурного наследия.

В настоящее время уже заключен муниципальный контракт на разработку научно-проектной документации на проведение работ.

Известно, что здание музея было возведено в 1936 году. В этом доме Островский, в частности, дописывал роман "Как закалялась сталь". Огромная популярность и слава к писателю пришла после статьи популярного тогда журналиста Михаила Кольцова. В опубликованном в 1935 году в газете "Правда" очерке он описал необычную жизнь и страдания ослепшего и обездвиженного тяжелой формой полиартрита 30-летнего автора.

Фото: muzei-ostrovskogo.ru

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