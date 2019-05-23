Дому-музею писателя Николая Островского в Сочи грозит разрушение, передает Интерфакс. Подземные воды вымывают ленточный фундамент здания.
Сообщается, что дом Николая Островского, расположенный на территории одноименного литературно-мемориального комплекса, действительно нуждается в капитальном ремонте. Такой вывод был сделан после проверки технического состояния объекта культурного наследия.
В настоящее время уже заключен муниципальный контракт на разработку научно-проектной документации на проведение работ.
Известно, что здание музея было возведено в 1936 году. В этом доме Островский, в частности, дописывал роман "Как закалялась сталь". Огромная популярность и слава к писателю пришла после статьи популярного тогда журналиста Михаила Кольцова. В опубликованном в 1935 году в газете "Правда" очерке он описал необычную жизнь и страдания ослепшего и обездвиженного тяжелой формой полиартрита 30-летнего автора.
Фото: muzei-ostrovskogo.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.