В Париже впервые с 1973 года построят небоскреб, передает РБК. Здание высотой 180 метров будет иметь треугольную форму.
Сообщается, что небоскреб расположится на площади Порт-де-Версаль. Причем если смотреть на высотное здание, находясь в центре французской столицы, оно будет похоже на тонкую башню. С востока и запада будет выглядеть, как треугольник.
Известно, что разрешение на строительство здания было получено еще в 2015 году. Однако суд был вынужден разбирать две апелляции, поданные против. В итоге их отклонил.
Отмечается, что в небоскребе разместятся отель на 120 номеров, 70 000 квадратных метров офисных помещений, детский сад и медицинский центр. Строительство планируют начать к 2020 году, а завершить в 2024 году.
Как подчеркивают СМИ, Париж — чрезвычайно плоский город. Сейчас во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается всего 17 небоскребов. Но, все, кроме одного из них расположены в квартале Ла-Дефанс, за пределами города.
Фото: realty.rbc.ru
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