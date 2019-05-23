Госдума продлила беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму﻿

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который освобождает от уплаты госпошлины регистрацию недвижимости в Крыму, передает РИА Недвижимость. Документом предполагается продление беспошлинной госрегистрации недвижимости на полуострове до 1 января 2023 года.



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Отмечается, что до сих пор процедуры оформления и переоформления прав физических и юридических лиц на земельные участки в городе Севастополе и Республике Крым и реализованы только на 50%.

Это связано с тем, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает долгое время. Воспользоваться возможностью дооформления прав на землю смогут владельцы участков в садовых и дачных товариществах, а также гаражных кооперативов.

По мнению законотворцев, продление соответствующей льготы будет способствовать завершению процедуры оформления прав граждан и организаций на земельные участки и объекты недвижимости в Республике Крым. Также это предложение обусловлено необходимостью завершения мероприятий по интеграции Крыма в российскую экономическую и правовую системы.

Фото: rmnt.ru

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