Госдума во втором чтении приняла законопроект, который освобождает от уплаты госпошлины регистрацию недвижимости в Крыму, передает РИА Недвижимость. Документом предполагается продление беспошлинной госрегистрации недвижимости на полуострове до 1 января 2023 года.
Отмечается, что до сих пор процедуры оформления и переоформления прав физических и юридических лиц на земельные участки в городе Севастополе и Республике Крым и реализованы только на 50%.
Это связано с тем, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает долгое время. Воспользоваться возможностью дооформления прав на землю смогут владельцы участков в садовых и дачных товариществах, а также гаражных кооперативов.
По мнению законотворцев, продление соответствующей льготы будет способствовать завершению процедуры оформления прав граждан и организаций на земельные участки и объекты недвижимости в Республике Крым. Также это предложение обусловлено необходимостью завершения мероприятий по интеграции Крыма в российскую экономическую и правовую системы.
Фото: rmnt.ru
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