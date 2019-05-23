Россию и Китай соединит новая канатная дорога

Строительство канатной дороги между РФ и Китаем начнется до конца года, передает Интерфакс. К строительству трансграничной канатной дороги Благовещенск (РФ)- Хэйхэ (Китай) планируется приступить во второй половине 2019 года.



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Сообщается, что проект обсуждался на встрече амурского правительства с делегацией генконсульства КНР в Хабаровске. Укрепление двусторонних отношений состоялось в преддверии международной выставки-ярмарки "АмурЭкспоФорум — 2019". Она откроется 24 мая в Благовещенске.

На предстоящем форуме будет презентован проект канатной дороги. Завершить работы планируется в 2022 году. Представители китайской стороны отметили, что канатная дорога позволит создать новые точки экономического роста для двух стран.

Было подчеркнуто, что благодаря строительству канатной дороги и автодорожного моста Благовещенск-Хэйхэ сотрудничество Росси и Китая вступит в новую эпоху. Трансграничная инфраструктура даст новые возможности в экспорте и в туристической сфере.

Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Инвестировать в ее строительство решила финансовая группа компаний "Регион".

По мнению аналитиков, канатная дорога позволит увеличить въездной туристический поток из Китая до 1 млн человек в год.

Фото: sknews.ru

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