Признанный самостроем дом на 48 квартир в Сочи начали сносить

Снос очередного многоквартирного дома, незаконно построенного в Имеретинской низменности, начался в Сочи по решению суда, передает РИА Новости. Ситуация с незаконным строительством в Сочи находится под контролем региональных властей.



Сочи освобождают от высотных самостроев / Новости от 29.01.2019 13:33

Ранее власти Сочи сообщали, что в течение 2019 года на курорте должны быть снесены 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями.

Сообщается, что очередным объектом под снос стал дом, возведенный после запрета 2014 года на строительство в Имеретинской низменности зданий выше 12 метров и более трех этажей.

Застройщик получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома площадью 272 квадратных метра В 2017 году. Уже на ранней стадии строительства контролирующие органы заметили нарушения. Площадь застройки была превышена почти вдвое. В результате мэрия подала в суд иск о сносе здания.

Отмечается, что не все многоквартирные самострои в Сочи будут снесены. Городские власти совместно с жителями и застройщиками пытаются найти варианты иных решений по каждому объекту строительства.

Фото: sochi.scapp.ru

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