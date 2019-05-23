Имущество коррупционеров в Мексике передадут бедным﻿

Правительство Мексики проведет аукцион с целью продажи дорогостоящих автомашин и другого имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников, пишет "Российская газета". Торги пройдут в рамках специальной программы по оказанию помощи бедным.



Мексика: Премиальная Мексика. Телеканал ТВТУР. 20.05.2019 19:52

Сообщается, что на аукцион планируется выставить 77 автомобилей на общую сумму полтора миллиона долларов. "Будем действовать как Робин Гуд. Забирать у богатых и передавать бедным", — заявил Риккардо Родригес, руководитель ведомства по возврату украденных у народа богатств.

Вырученные от продажи техники, украшений и другого имущества средства планируется передать в наиболее бедные муниципальные образования на юге страны.

Помимо этого, предусматривается проведение торгов по продаже недвижимости наркобаронов. От его реализации правительство рассчитывает получить не менее семи миллионов долларов. Вырученные деньги будут переведены реабилитационному центру для наркозависимой молодежи.

Как пишет издание, месяц назад президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор объявил о планах по созданию госпрограммы "Робин Гуд". Она направлена на искоренение криминала и коррупции.

Фото: interesfact.ru

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