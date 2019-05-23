Большинство жителей Забайкалья, чье имущество уничтожили степные пожары, выбрали не строительство, а приобретение готового жилья, передает РИА Новости. На данный момент для 30 семей подготовлены решения о включении граждан в список на приобретение жилья.
Сообщается, что из более 140 семей в Забайкалье, чье жилье в апреле было уничтожено в результате степных пожаров, 132 семьи написали заявления на предоставление другого жилья. В свою очередь, 9 семей заявились на получение социальной выплаты на строительство.
В администрации региона отметили, что в департамент по обеспечению деятельности мировых судей направлено 90 отказов. В основном они связаны с отсутствием у граждан правоустанавливающих документов, регистрации по месту жительства.
Как сообщалось ранее, в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Они охватили юг и юго-восток края. 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 домов.
Фото: meduza.io
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Почти сто человек лишились жилья из-за пожара в селе Унда Забайкальского края
Пожар во Франции уничтожил элитного вина на сумму в 13 млн долларов
СМИ опубликовали предварительную причину пожара в Нотр-Даме
|Опубликован первый космический снимок Нотр-Дам-де-Пари после пожара
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.