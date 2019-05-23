Погорельцы Забайкалья предпочли строительству готовые дома﻿﻿

Большинство жителей Забайкалья, чье имущество уничтожили степные пожары, выбрали не строительство, а приобретение готового жилья, передает РИА Новости. На данный момент для 30 семей подготовлены решения о включении граждан в список на приобретение жилья.



В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник / Новости от 19.04.2019 17:22

Сообщается, что из более 140 семей в Забайкалье, чье жилье в апреле было уничтожено в результате степных пожаров, 132 семьи написали заявления на предоставление другого жилья. В свою очередь, 9 семей заявились на получение социальной выплаты на строительство.

В администрации региона отметили, что в департамент по обеспечению деятельности мировых судей направлено 90 отказов. В основном они связаны с отсутствием у граждан правоустанавливающих документов, регистрации по месту жительства.

Как сообщалось ранее, в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Они охватили юг и юго-восток края. 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 домов.

Фото: meduza.io

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