Дом для детей-сирот построят в Симферополе к концу года﻿

Возведение дома для льготных категорий граждан, который строится в симферопольском микрорайоне Залесье, вошло в завершающую стадию, передает Крыминформ. Строящийся дом для детей-сирот рассчитан на 180 квартир.



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По словам главы администрации города Натальи Маленко, все идет по графику, который ранее был актуализирован администрацией совместно с подрядчиком. Ход строительных работ находится на ежедневном контроле.

"Срок сдачи дома у нас — 1 декабря. Перед нами стоит задача до этого времени успеть сделать всё, чтобы 180 детей-сирот могли получить квартиры в этом доме — так, как это ранее было предусмотрено", — подчеркнула Наталья Маленко.

Отмечается, что несмотря на запланированное проектом благоустройство придомовой территории, администрация города планирует продумать и воплотить дополнительное улучшение прилегающей к новостройке инфраструктуры.

"Рядом уже выросли дома очень хорошего качества, поэтому хотелось бы, чтобы этот дом и прилегающая к нему территория выглядели ничем не хуже. И были комфортными для проживания", — сказала Наталья Маленко.

Фото: yuga.ru

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