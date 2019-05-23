Резкий рост популярности коворкингов среди арендаторов вызвал интерес к этому формату недвижимости у инвесторов, пишет "Коммерсант". За год средний чек продажи подобных площадок в России вырос почти в полтора раза.
Сообщается, что стоимость сдачи в краткосрочную аренду офисов может в два раза превосходить ставку, по которой объекты снимают операторы.
Как пишет издание, коворкинги становятся в России востребованным бизнесом. Спрос на них в первом квартале 2019 года увеличился почти втрое. Это привело к тому, что средние цены за год по всей России выросли на 47%, до 19,02 млн руб.
Отмечается, что объекты в Москве формируют 55% предложения. Их средняя стоимость составляет 20 млн руб.- это на 40% больше, чем годом ранее.
По мнению аналитиков, высокий интерес к покупке коворкингов связан с заметным ростом популярности формата у арендаторов. Спрос на коворкинги за последние два года вырос на 11%.
Фото: mos-holidays.ru
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