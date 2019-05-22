Опрос ВЦИОМ дает основание исключить сквер у Театра драмы в Екатеринбурге из перечня мест для строительства храма, пишут "Ведомости". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан.
Губернатор отметил, что при подборе площадки не было в полной мере учтено мнение жителей города. В настоящее время администрация Екатеринбурга собирает предложения по поводу нового места строительства храма.
Сообщается, что опрос ВЦИОМ наглядно показал, что 74% опрошенных жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере. Удачным это место назвали менее 10%.
Как сообщалось ранее, 13 мая начались массовые протестные акции. Участники выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Правоохранительными органами были задержаны около 100 человек.
16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию. Было предложено провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма было приостановлено.
Фото: aif.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
22 интересных факта о недвижимости
Рейтинги стран по ценам на недвижимость
Чем недвижимость в Восточной Европе привлекает российских инвесторов
Как избежать ошибок при покупке недвижимости за границей
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Изменение политической и социальной обстановки в Соединенных Штатах происходит незаметно, но есть водораздел, по которому можно судить о кардинальных переменах. Медленно, но верно ведется наступление на аборты.