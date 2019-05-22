Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿

Опрос ВЦИОМ дает основание исключить сквер у Театра драмы в Екатеринбурге из перечня мест для строительства храма, пишут "Ведомости". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан.



Бунт против храма в Екатеринбурге имел странную предысторию / Новости от 14.05.2019 18:06

Губернатор отметил, что при подборе площадки не было в полной мере учтено мнение жителей города. В настоящее время администрация Екатеринбурга собирает предложения по поводу нового места строительства храма.

Сообщается, что опрос ВЦИОМ наглядно показал, что 74% опрошенных жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере. Удачным это место назвали менее 10%.

Как сообщалось ранее, 13 мая начались массовые протестные акции. Участники выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Правоохранительными органами были задержаны около 100 человек.

16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию. Было предложено провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма было приостановлено.

Фото: aif.ru

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