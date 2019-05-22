Задержка строительства медучреждений в Севастополе недопустима — Путин﻿

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку детально разобраться с отставанием в строительстве медицинских объектов в Севастополе, передает РИА Новости.



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"Доложите мне через пару месяцев", — заявил Путин в среду на совещании с членами правительства РФ после выступления вице-премьера. "Деньги, я знаю, есть, решения приняты. Где объекты? Когда они будут готовы?" — спросил президент, попросив доложить, что происходит в этом городе.

Отмечается, что в целом в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя строится 56 объектов здравоохранения. Это 42 объекта на территории республики Крым и 14 непосредственно на территории Севастополя.

На данный момент в Крыму завершено строительство 41 объекта. В частности, республиканская больница им. Семашко находится в высокой степени готовности. Она должна быть сдана в эксплуатацию осенью этого года.

Сообщается, что в Севастополе завершено строительство пяти объектов здравоохранения из 14. Работы на девяти площадках еще не начаты.

Фото: sletat.ru

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