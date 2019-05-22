Десятая часть застройщиков в Москве находится на грани банкротства﻿

Около трети из 500 российских застройщиков находятся в предбанкротном состоянии или являются банкротами, информирует РБК. В столичном мегаполисе их менее 10% в силу сложившейся монополизации рынка крупными девелоперами.



Эксперты рассказали, готовы ли застройщики к переходу на финансирование по эскроу-счетам / Новости от 26.03.2019 19:16

Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Озвученный показатель — средний показатель по России.

По прогнозам Гамзы, треть уйдет с рынка совершенно точно. Еще треть будет испытывать проблемы с получением финансирования. По его мнению, это проблема безумной реорганизации девелоперского рынка. Она была проведена вместо того, чтобы спокойно создать действительно работающий инструмент проектного финансирования.

Напомним, что с 1 июля 2019 года поменяется схема продажи квартир в новостройках. Девелоперы должны перейти на проектное финансирование строительства жилья. В итоге продажи станут возможны только через счета эскроу. На них будут храниться средства дольщиков. Застройщики смогут получить эти деньги только после ввода объектов в эксплуатацию.

Фото: regnum.ru

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