Московские комнаты сравнялись по цене с автомобилем﻿

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве примерно равна стоимости нового легкового автомобиля среднего класса, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ". Минимальная стоимость комнаты в столице сейчас составляет 1,8 млн рублей.



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Как отмечают эксперты, в такую цену обойдется помещение площадью 11 кв. м с косметическим ремонтом в четырехкомнатной квартире общей площадью 74 кв. м в Зеленограде.

В пределах МКАД минимальная стоимость комнаты незначительно выше. Комната площадью 9 кв. м в трехкомнатной квартире общей площадью 63 кв. м в районе Лианозово оценивается в 1,82 млн рублей.

Сообщается, что однокомнатные квартиры окраин и центра столицы рознятся. В частности, за комнату на 3 последнем этаже одного из домов на Садовой-Каретной улице продают за 2,5 млн рублей. При этом ее метраж составляет 11 метров. В соседнем доме, за аналогичную комнату не на последнем этаже просят уже 4 млн.

По мнению аналитиков, за сопоставимую цену на рынке предлагаются новые автомобили различных марок среднего класса. При этом объем предложения комнат на столичном рынке недвижимости ограничен. Их доля не превышает 3%.

Фото: .babyroomblog.ru

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