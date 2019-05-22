К концу этого года рынок недвижимости России может перейти к стагнации в связи с переходом строительной отрасли на проектное финансирование, информирует Интерфакс.
С таким прогнозом выступил председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
По мнению эксперта, в настоящее время ситуация на рынке недвижимости находится в состоянии серьезной неопределенности. Те ожидания, которые были в конце прошлого года, заканчиваются.
Новая схема финансирования жилищного строительства не имеет ничего общего с классическим проектным финансированием. "Это инвестиционное кредитование, которое загонит застройщиков в крепостное банковское право", -подчеркнул Гамза.
Отмечается, что в России реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по счетам эскроу-счетам. На них которых будут аккумулироваться средства граждан. Застройщики не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Кредитовать их будут банки.
Фото: vegchel.ru
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