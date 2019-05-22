Россиян﻿е предпочитают видеть соседями одиноких пенсионеров - социологи

Больше всего россияне хотели бы жить по соседству с пожилым одиноким человеком, информирует РБК. Таковы результаты опроса 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 субъектах Федерации.



В тесноте, да и в обиде: почему жители таунхаусов не рады соседям / Новости от 02.10.2018 10:15

Социологи рассчитали индекс "соседской терпимости". Большинство продемонстрировало положительное или нейтральное отношение к пожилому одинокому человеку в соседней квартире (195 пунктов).

Второе место в рейтинге "добрососедства" стоят матери-одиночки с ребенком (194 пункта) или семьи с инвалидом (193 пункта).

Следом идут очень бедные семьи и очень богатые семьи — по 181 и 168 пунктов соответственно.

Далее следуют семьи из африканских стран (129 пунктов), вьетнамцы и китайцы (по 122 пункта), а также выходцы с Кавказа или из Средней Азии (104 пункта). Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов).

Фото: xn--74-jlcdq7aub.xn--p1ai

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