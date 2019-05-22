Власти Калининграда сократят плату за вывоз раздельного мусора

Организация раздельного сбора мусора позволит снизить плату за услугу регионального оператора по его вывозу в Калининградской области, передает РИА Новости. Правительством Калининградской области утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов.



PROмусор. Раздельный сбор отходов

Сообщается, что отдельно должны собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к захоронению. В список входят более 100 позиций федерального классификатора. Они объединены в несколько групп. Это лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, электротехническое оборудование, полиэтилен.

Как сообщал ранее калининградский губернатор Антон Алиханов, региональные власти потратят в этом году 30 миллионов рублей на организацию раздельного мусоросбора. До конца этого года будет разработан и запущен механизм поддержки бизнеса в сфере переработки бытовых отходов.

Напомним, что с 1 января в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начали региональные операторы. В их задачах стоят транспортировка, обработка и утилизация отходов.

Фото: greenpeace.org

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