Почти 300 домов в Кольчугине остались без газа из-за операции против боевиков﻿

Без газа из-за операции по ликвидации боевиков пока остаются 287 частных домов в городе Кольчугино Владимирской области, передает РИА Недвижимость.



Новости Владимирской области. Владимир. Телеканал КРИК‑ТВ. 21.05.2019 05:50 | Самая свежая и объективная информация о важных событиях.

Как сообщалось ранее, на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). В итоге двое бандитов нейтрализованы. В настоящий момент режим КТО в Кольчугино снят.

Жители домов, стоящих рядом с местом проведения контртеррористической операции в городе Кольчугино, вернулись в свои дома. Местные власти восстанавливают подключение домов к инфраструктуре.

Отмечается, что пострадавших строений среди зданий, прилегающих к дому, где проводилась спецоперация, нет. Ранее сообщалось об эвакуации порядка 15 жителей Кольчугино.

Напомним, что в ночь на среду в Кольчугине был объявлен режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в частном доме. После оказанного вооруженного сопротивления они были ликвидированы.

В ходе спецоперации силовики не понесли потерь. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Фото: zebra-tv.ru%

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