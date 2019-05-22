Без газа из-за операции по ликвидации боевиков пока остаются 287 частных домов в городе Кольчугино Владимирской области, передает РИА Недвижимость.
Как сообщалось ранее, на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). В итоге двое бандитов нейтрализованы. В настоящий момент режим КТО в Кольчугино снят.
Жители домов, стоящих рядом с местом проведения контртеррористической операции в городе Кольчугино, вернулись в свои дома. Местные власти восстанавливают подключение домов к инфраструктуре.
Отмечается, что пострадавших строений среди зданий, прилегающих к дому, где проводилась спецоперация, нет. Ранее сообщалось об эвакуации порядка 15 жителей Кольчугино.
Напомним, что в ночь на среду в Кольчугине был объявлен режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в частном доме. После оказанного вооруженного сопротивления они были ликвидированы.
В ходе спецоперации силовики не понесли потерь. Среди гражданского населения пострадавших нет.
Фото: zebra-tv.ru%
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
В Харькове из гранатомета расстреляли газовое хранилище
В Вологодской области появится еще одно газовое предприятие
Рынок строительства Подмосковья покинут 40 компаний - прогноз
Зона половодья может охватить пять тысяч домов Подмосковья
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?