Подмосковные дачи переведут на раздельный сбор мусора﻿

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) оснастят системой раздельного сбора отходов осенью текущего года, передает РИА Новости. Это позволит подмосковным СНТ экономить до 50% на его вывозе.



Мусор - выгодно? Новая система обращения с отходами

В настоящее время договора с региональными операторами заключены менее чем в 50% СНТ в Подмосковье. Баки для раздельного сбора мусора установлены в 42 товариществах.

Отмечается также, что особое внимание будет уделено утилизации алюминиевых банок и вообще алюминия (около 10% мусора), на которых в СНТ могут не только сэкономить, но и заработать — килограмм алюминиевого мусора принесет в бюджет СНТ около 70 рублей.

Также могут не занимать оплаченные объемы по мусоровывозу картонные упаковки. Их сдача на переработку освободит около 15% мусорного контейнера.

Как сообщалось ранее, до конца 2019 года индивидуальное жилищное строительство и СНТ Подмосковья оснастят площадками с контейнерами для раздельного сбора бытовых отходов.

Также известно, что с 1 января Московская область перейдет на новую двухконтейнерную систему переработки для "мокрого" и "сухого" мусора.

Фото: onf.ru

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