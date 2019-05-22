Больше половины российских сел не обеспечены коммунальными услугами

В настоящее время лишь треть жилья на селе в РФ имеет доступ ко всем видам коммунальных услуг, передает Интерфакс. Российские села постепенно пустеют. Из-за неустроенности быта люди покидают родные дома и уезжают "за лучшей жизнью" в города.



ДОМ.РФ. Городки: возрождение российской глубинки / Новости от 01.05.2019 19:38

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комиссии по вопросам АПК, которая прошла в Воронеже. Во время заседания был обсуждён проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий страны.

Сегодня доступ ко всем видам коммунальных услуг имеют не более 32,5% всего жилищного фонда в селах. Эту проблему власти намерены решить при помощи государственной программы комплексного развития сельских территорий.

По словам главы Минсельхоза РФ, разработанные меры позволят увеличить долю обеспеченных коммунальными услугами жителей сел как минимум вдвое. Помимо этого, госпрограмма позволит сохранить существующую численность населения в деревнях и повысить уровень благосостояния сельского населения.

Фото: derevnyaonline. ru

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