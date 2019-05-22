По запрет попадают 365 хостелов в Санкт-Петербурге

После вступления в силу запрета на размещение хостелов в жилых помещениях Северная столица может потерять существенную долю туристов, пишут "Ведомости".

Сообщается, что в Санкт-Петербурге, по данным комитета по развитию туризма, 1415 классифицированных средств размещения. Из них около половины относятся к малым. В объектах жилого фонда находятся 365 из них. Таким образом, они попадают под запрет.



В Петербурге бизнесмены начали массово распродавать хостелы / Новости от 28.03.2019 18:04

Как отмечают эксперты, строгие правила относительно размещения хостелов в жилых домах есть и в странах Европы, и в США. Однако в отличие от Италии или Германии в России огромный дефицит бюджетных отелей. А это гостиницы уровня 2-3 звезд. Именно этот дефицит в значительной степени закрывали именно хостелы.

Ранее сообщалось, что поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещать гостиницы и оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, вступят в силу 1 октября 2019 г.

Закон о запрете хостелов начали разрабатывать в Госдуме из-за многочисленных жалоб соседей таких заведений в жилых домах.

Фото: business-poisk.com

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