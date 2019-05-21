Трассу до Финляндии начали ремонтировать в Мурманской области﻿

В Мурманской области начался трехлетний ремонт дороги Кола-Верхнетуломский-МАПП "Лотта" по программе приграничного сотрудничества Евросоюза "Коларктик", передает Интерфакс. Всего будет отремонтирован 51 км дороги.



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Помимо этого, на протяжении почти 17 км будет полностью заменены барьерные ограждения.

Как сообщалось ранее, в 2015–2016 годах в рамках проекта "Коларктик" была отремонтирована еще одна дорога, ведущая в Финляндию, — Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла".

По сообщению министерства транспорта Заполярья, совместная реализация таких крупных проектов позволяет развивать добрососедские отношения с партнерами в Баренцевом регионе. А также обеспечивать безопасность дорожной инфраструктуры.

Общий бюджет проекта составляет 4,5 млн евро. 15% из них — средства Мурманской области.

Отмечается, что проект позволит создать одинаково комфортные и безопасные условия для дорожного движения по обеим сторонам российско-финляндской границы. А также снизить аварийность, расширить экономическое сотрудничество, увеличить грузовой и пассажирский потоки.

Фото: mvestnik.ru

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