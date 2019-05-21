В Мурманской области начался трехлетний ремонт дороги Кола-Верхнетуломский-МАПП "Лотта" по программе приграничного сотрудничества Евросоюза "Коларктик", передает Интерфакс. Всего будет отремонтирован 51 км дороги.
Помимо этого, на протяжении почти 17 км будет полностью заменены барьерные ограждения.
Как сообщалось ранее, в 2015–2016 годах в рамках проекта "Коларктик" была отремонтирована еще одна дорога, ведущая в Финляндию, — Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла".
По сообщению министерства транспорта Заполярья, совместная реализация таких крупных проектов позволяет развивать добрососедские отношения с партнерами в Баренцевом регионе. А также обеспечивать безопасность дорожной инфраструктуры.
Общий бюджет проекта составляет 4,5 млн евро. 15% из них — средства Мурманской области.
Отмечается, что проект позволит создать одинаково комфортные и безопасные условия для дорожного движения по обеим сторонам российско-финляндской границы. А также снизить аварийность, расширить экономическое сотрудничество, увеличить грузовой и пассажирский потоки.
Фото: mvestnik.ru
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