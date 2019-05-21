Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" вернут на Патриаршие - Новости Москвы

Похищенный знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" в ближайшее время вернется на Патриаршие пруды, передает Интерфакс. Недавно "булгаковский знак" был в очередной раз украден из сквера на "Патриарших прудах".



Чертовщина по-булгаковски: с Патриарших восьмой раз похитили предупреждающий знак

По словам исполнительного директора музея "Булгаковский дом" Натальи Скляровой, в ближайшие дни будет установлен новый знак. В музее сообщили, что проводят собственное расследование кражи. В музее вместе с полицией будет разработан план по предотвращению случаев хищения знака "Запрещено разговаривать с неизвестными".

"Мы уже запросили камеры с близлежащих домов", -отметила Склярова.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило заявление, о том, что из сквера на "Патриарших прудах" предположительно в ночь на понедельник неизвестный похитил знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". По факту кражи проводится проверка. Последний раз знак в очередной раз установили в сквере 18 мая в честь Дня Музеев.

Напомним, что впервые инсталляция с изображением персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" была установлена в 2012 году. Ее неоднократно похищали, обливали краской. И даже демонтировали "за несоответствие нормам ГИБДД".

Фото: rg. ru

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