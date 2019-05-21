Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, передает ТАСС. Законодательная новелла предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав на дачные дома.
Отмечается, что регистрация прав будет проводится в упрощенном порядке в отношении жилых домов и садовых домов, возведенных на садовых и дачных земельных участках. Без направления уведомлений о планах строительства или реконструкции, а также уведомлений об их окончании строительства таких объектов
Одобренный проект закона также предусматривает возможность регистрации прав собственности на жилые строения независимо от утвержденных правил землепользования и застройки либо территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают строительство садовых домов или жилых домов.
В итоге смягчается положение о садоводствах. Дом будет зарегистрирован, даже если земельного участка нет в градостроительных планах.
Фото: rg.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дачной "амнистией" воспользовались 1,1 млн собственников московского региона
Дачная амнистия после 1-го марта 2019 года: что изменится?
Регионы поставят на учет 4 млн нелегальных объектов по "гаражной амнистии"
Что даст грядущая гаражная амнистия
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?