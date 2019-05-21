Комиссия кабмина одобрила закон о продлении дачной амнистии﻿

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, передает ТАСС. Законодательная новелла предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав на дачные дома.



Открытый вопрос. Дачная амнистия

Отмечается, что регистрация прав будет проводится в упрощенном порядке в отношении жилых домов и садовых домов, возведенных на садовых и дачных земельных участках. Без направления уведомлений о планах строительства или реконструкции, а также уведомлений об их окончании строительства таких объектов

Одобренный проект закона также предусматривает возможность регистрации прав собственности на жилые строения независимо от утвержденных правил землепользования и застройки либо территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают строительство садовых домов или жилых домов.

В итоге смягчается положение о садоводствах. Дом будет зарегистрирован, даже если земельного участка нет в градостроительных планах.

Фото: rg.ru

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