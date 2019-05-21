Провал грунта под зданием Госдумы могла вызвать Неглинка﻿

Дополнительные экспертизы помогут выявить причины провала грунта под зданием Госдумы на Охотном ряду, передает Интерфакс. Грунт могла вымыть проходящая в этом районе под землей река Неглинка.



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Отмечается, что выявлены пустоты под зданием. Причем не только под залом пленарных заседаний. В частности, подобные пустоты есть и под центральной лестницей. Запланированные дополнительные экспертизы выявят, куда этот грунт делся, отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты в фундаменте Госдумы. На такие пустоты, как выяснили специалисты, опирается несколько колонн.

Сейчас делается все возможное для усиления фундамента Госдумы. Для оценки состояния строения эксперты сделают более 400 шурфов.

Депутаты неоднократно жаловались на отсутствие воздуха в зале. Специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. Недавно в результате обильных осадков зал пленарных заседаний, рабочие места депутатов залило.

Фото: news.ru

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