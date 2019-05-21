Чукотка планирует догнать другие регионы по вводу жилья﻿

Чукотка, которая в прошлом году стала одним из регионов России, где введено меньше всего жилья, намерена в 2019 году увеличить этот показатель с помощью реализации федерального проекта, передает РИА Новости.



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Сообщается, что по итогам 2018 года наименьшее количество жилья введено в регионах Дальнего Востока: Магаданской области, Камчатке, ЕАО, Забайкалье, Хабаровском крае, Приамурье и Чукотке.

В основном, объём ввода жилья планируется к увеличению за счёт реализации с 2019 года на территории субъекта федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В рамках этого проекта будет расселено аварийное жилье, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Отмечается, что всего аварийного жилья в регионе — более 14 тысяч квадратных метров. Для реализации федерального проекта правительство округа приняло специальную целевую программу. Ее реализация начнется в автономном округе уже в этом году.

Фото: xakac.info

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