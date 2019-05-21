Капсульный отель, где пассажиры могут остановиться в ожидании рейса, начал работать в международном аэропорту "Кольцово", передает Интерфакс. Отель состоит из 14 капсул в общей зоне терминала В рядом с детской игровой зоной.
Сообщается, что каждая капсула отеля - ячейка размером 2 на 1,6 метра. В каждой ячейке имеется двуспальная кровать, индивидуальная система вентиляции, телевизор, освещение, электрические розетки 220V и USB для подзарядки мобильных устройств, Wi-Fi, зеркало с подсветкой и сейф.
Час отдыха в капсуле для одного человека стоит 350 рублей, при заказе от 4 до 6 часов час будет стоить 300 рублей, от семи часов — 250 рублей. При двухместном размещении каждый час станет дороже на 100 рублей.
Международный аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге сотрудничает с 60 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Полеты совершаются более чем по 120 направлениям.
Фото: rg.ru
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